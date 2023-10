Bira é certificado como representante oficial da Frente Parlamentar dos Rodeios e Provas Equestres em São Carlos

Crédito: Divulgação

Na manhã desta quarta-feira, 4 de outubro, Dia Nacional do Rodeio, o vereador Ubirajara Teixeira, o Bira (PSD), esteve na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, onde participou do evento de lançamento da "Frente Parlamentar dos Rodeios e Provas Equestres".

O evento, promovido pela Deputada Estadual Dani Alonso (PL), contou com a presença de diversos empresários do setor, tropeiros, prefeitos de várias cidades do interior e outras autoridades, como Marcos Abud, diretor de rodeios de Barretos e o Deputado Federal Capitão Augusto (PL), patrono do rodeio no Estado de São Paulo.

A Frente Parlamentar já existia no âmbito federal e agora passa a ter atuação forte também no Estado de São Paulo para realizar a defesa, divulgação e luta pela realização dos rodeios e provas Equestres no nosso Estado.

Durante o evento, o vereador Bira foi certificado como representante oficial da Frente Parlamentar na cidade de São Carlos: "Como profissional do rodeio a quase 30 anos, me sinto prestigiado por receber essa responsabilidade de ser o representante oficial da frente e poder continuar contribuindo pela luta para realização dos rodeios em São Carlos e na nossa região", destacou Bira.

Leia Também