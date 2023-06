Azuaite recebe visita de estudante são-carlense integrante do Conselho Jovem da Unicef

Azuaite recebe visita de Victor Rodrigues em seu gabinete - Crédito: Divulgação

O estudante são-carlense e integrante do Conselho Jovem do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Victor Delamerlini Rodrigues, visitou o vereador e presidente do Centro Professora Paulista (CPP), Azuaite Martins de França.

Victor tem 17 anos e cursa o terceiro ano de Informática para Internet no Instituto Federal de São Paulo (IFSP), no campus de São Carlos. Desde 2021, ele ingressou na agência das Nações Unidas que fornece recursos humanitários para o desenvolvimento de crianças pelo mundo.

“Ingressei como voluntário no programa ‘tmjUnicef’ que tinha o objetivo de divulgar sobre o uso apropriado de máscaras, vacinas e informações corretas sobre a pandemia de Covid-19”, conta Victor Rodrigues. Tempo depois, surgiu a oportunidade de ingresso em outra iniciativa do Unicef que reúne a sociedade civil e o setor público em ações para inclusão socioprodutiva.

“Com base na minha atuação nessa iniciativa fui convidado em 2022 a ser membro do Conselho de Jovens do Unicef, juntamente com jovens do Brasil inteiro”, detalha o estudante. Por meio deste Conselho os jovens ajudam o Fundo das Nações Unidas nas iniciativas externas. “Temos ações dentro do ambiente escolar, por exemplo”, informa Rodrigues.

De acordo com o vereador Azuaite, que conheceu Victor Rodrigues no Fórum de Startups realizado no Onovolab, “é fundamental saber mais sobre a atuação dos jovens de São Carlos, oferecer espaço para que contem sua história e comemorar quando conseguem ocupar postos importantes”.

“O Victor é um jovem, que foi menor aprendiz na Câmara Municipal e que agora é um braço do Unicef em São Carlos”, comemora o parlamentar. “Fiquei honrado em recebê-lo para uma conversa e fiz questão de dar parabéns por essa atuação precoce e ao mesmo tempo tão importante”, salienta Azuaite.

Para Azuaite, a Educação é a grande chave para um mundo melhor e jovens atuantes em áreas essenciais são fundamentais para atrair outros jovens. “As políticas públicas precisam ser implantadas nos municípios, precisamos incentivar todas essas iniciativas, e começar pelos jovens é um bom caminho”, frisa.

Perguntado como entende a política atualmente, Rodrigues disse que ela é essencial. “A política é a ferramenta de transformação social mais eficaz. O diálogo e o debate de ideias fazem parte do nosso cotidiano”, argumenta. “Os mais jovens precisam acreditar na política, a juventude deve ocupar os espaços de poder e assumir seu papel na construção do país”, complementa.

Rodrigues também fala sobre a importância de diferenciar política enquanto meio de atuação social da política partidária. “A construção de um país melhor passa pelas demandas coletivas e não individuais e aí a política é fundamental para intermediar o debate e atingirmos o objetivo”, finaliza.

