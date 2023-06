Azuaite recebe bailarino que representará São Carlos no Festival de Dança de Joinville

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

O bailarino são-carlense Miguel Bonora dos Santos, 14 anos, que ficou em 1º lugar no Solo Néo Clássico do Festival Dança Brasil de Ribeirão Preto em abril, já está de malas prontas para o maior festival de dança da América Latina que acontece em Joinville (SC) entre os dias 17 e 29 de julho.

Miguel esteve no Centro do Professorado Paulista (CPP) para agradecer ao presidente e vereador, Azuaite Martins de França, pelo patrocínio e apoio à sua participação. “Nós temos a obrigação enquanto cidade de apoiar todas as manifestações artísticas”, frisou Azuaite. “Certamente temos inúmeros talentos como o Miguel em São Carlos aguardando um apoio”, destacou.

Além do primeiro lugar na apresentação Solo Néo Clássico, Miguel ficou com o segundo lugar no solo de Balé Clássico em Ribeirão Preto. “Incentivar os nossos artistas, dançarinos, bailarinos e outras artes em geral também é uma forma de levar o nome de São Carlos para longe”, comentou Azuaite.

De acordo com Miguel, mais de dez mil pessoas estavam em busca de um lugar no Festival de Joinville. “E entre essas pessoas eu consegui e será um orgulho representar São Carlos no maior festival de dança da América Latina”, comemora o bailarino.

Miguel é aluno do oitavo ano da Escola Municipal Carmine Botta e desde os 8 anos pratica dança. “Hoje estou na escola de balé Corpo e Arte”, destaca. “Minha mãe dizia que desde os três anos eu gostava de dançar. Me lembro que aos cinco assisti um vídeo de balé e falei para ela que era isso que eu queria fazer”, recorda.

Para este 40º Festival de Dança de Joinville já estão inscritos 10 mil bailarinos, que apresentarão mais de 500 espetáculos e 2 mil coreografias. A estimativa de espectadores é de 330 mil pessoas. “É um grande sonho poder participar deste festival que acontece no Brasil e que reúne dançarinos de diversos locais e até do exterior”, comenta Miguel.

