Azuaite propõe que recursos de débitos da Prefeitura ajudem Santa Casa no enfrentamento à Covid-19

Azuaite: proposta de envio de recursos para Santa Casa no enfrentamento à Covid-19 - Crédito: Divulgação

O vereador Azuaite Martins de França (Cidadania) comunicou na sessão extraordinária da Câmara nesta quarta-feira, 1, que formalizou solicitação ao prefeito Airton Garcia Ferreira para que destine recursos à Santa Casa de Misericórdia, referentes a débitos da Prefeitura com o hospital.

A medida visa ajudar a Santa Casa a garantir o seu funcionamento e a segurança dos profissionais que trabalham em contato com doentes, sem mesmo os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) mínimos.

Azuaite se referiu a valores do extra teto (de janeiro de 2019 e de outubro a dezembro do mesmo ano) e também a recursos para órtese, prótese e materiais especiais (de outubro de 2018 a outubro de 2019), incentivo de média/alta complexidade concedido pelo governo federal em dezembro de 2019 e processo de determinação judicial de janeiro de 2020. O total de recursos chega a R$ 3.101.283,78.

No ofício em que formalizou o pedido, o vereador manifesta ao prefeito “satisfação com a as acertadas medidas tomadas no que tange aos cuidados com a proteção da população nesta terrível pandemia da Covid-19”.

