Audiência pública na Câmara discute falta de água em bairros

Crédito: Divulgação

Será realizada nesta quarta-feira, 17, a partir das 15h, na Câmara Municipal, uma audiência pública para discutir as constantes falta de abastecimento de água em diversos bairros da cidade.

A realização da audiência, que deverá ter o comparecimento de representantes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), foi solicitada pelo vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB) por meio do requerimento nº 389/20, aprovado por unanimidade na Câmara.

Em razão da pandemia do Covid-19, a população não terá acesso à sala das sessões do Legislativo, mas a audiência pública será transmitida ao vivo pelo canal 8 da NET São Carlos, online via Facebook e canal do Youtube, por meio da página oficial da Câmara Municipal de São Carlos.

