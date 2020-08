Audiência pública discutirá cirurgias eletivas, falta de anestesia e exames nas UPAs

Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal realizará nesta quinta-feira, 3, às 10h, no Plenário, uma audiência pública para tratar de assuntos relacionados às cirurgias eletivas, falta de anestesia, exames laboratoriais e raio X nas UPAs de São Carlos. A audiência atende ao requerimento 524/20, aprovado por unanimidade pelos vereadores.

Foram convidados a participar da audiência o prefeito Airton Garcia, os secretários municipais de Saúde, Marcos Palermo, e de Fazenda, Mário Antunes, a diretora do Departamento Regional de Saúde (DRS-III), Sonia Regina Souza Silva, e o provedor da Santa Casa de São Carlos, Antonio Valério Morillas Júnior.

Devido à pandemia da Covid-19, a população não terá acesso ao plenário do Legislativo, mas audiência pública será transmitida ao vivo pelo canal 8 da NET, online via facebook e canal do YouTube, por meio da página oficial da Câmara Municipal (www.camarasaocarlos.sp.gov.br).

