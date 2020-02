Audiência Pública avaliará cumprimento de metas da Saúde na quinta-feira

Audiência da Saúde realizada em fevereiro do ano passado - Crédito: Divulgação

Está agendado para a próxima quinta-feira, 27, às 10h, na Câmara Municipal uma audiência pública destinada à demonstração e avaliação do cumprimento de metas fiscais da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 3º quadrimestre de 2019. , conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Com presenças do secretário da pasta, Marcos Palermo e equipe técnica, a audiência aberta ao público será realizada na sala das sessões do Edifício Euclides da Cunha.

O evento terá transmissão ao vivo pela TV Câmara (NET Canal 8), pelo Portal da Câmara (www.camarasaocarlos.sp.gov.br) e também pelo canal do Legislativo no YouTube.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também