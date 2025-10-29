(16) 99963-6036
quarta, 29 de outubro de 2025
Política

Ativistas da Unegro protestam na Câmara de São Carlos contra fala de vereador

29 Out 2025 - 19h00Por Da redação
Ativistas da Unegro protestam na Câmara de São Carlos contra fala de vereador - Crédito: SCA Crédito: SCA

Ativistas da União de Negros e Negras pela Igualdade (Unegro) de São Carlos foram à Câmara Municipal nesta quarta-feira (29) para protestar contra um discurso considerado racista do vereador Moisés Lazarine (PL), feito durante a sessão do dia 21 de outubro.

Na ocasião, o parlamentar criticou o que chamou de “criminalização da Polícia Militar” em casos de morte da população negra. Um dos trechos que causou maior indignação entre os militantes foi quando o vereador afirmou:

“[…] porque os bairros carentes da nossa cidade não são compostos apenas de negros, de pobres e favelados. Tem pessoas sérias, idôneas, pessoas trabalhadoras, que estão buscando subsistência de forma honesta.”

A fala foi interpretada como preconceituosa por integrantes do movimento negro. Durante a sessão desta quarta-feira, a militante Thulany Leite, representante da Unegro e do mandato da deputada estadual Tainara Faria (PT), usou a tribuna para repudiar as declarações do vereador e exigir respeito à população negra.

Os membros da Unegro também protocolaram um requerimento na Câmara, pedindo providências quanto à fala do vereador e a adoção de medidas que reafirmem o compromisso da Casa com o respeito, a igualdade racial e o combate à discriminação.

Em entrevista ao SCA, o presidente da Unegro em São Carlos comentou o episódio e reforçou que o grupo seguirá cobrando posicionamentos firmes contra manifestações racistas dentro do poder público.

O vereador Moisés Lazarine também falou com a equipe do SCA, apresentando sua versão sobre o caso.

