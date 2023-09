Ar condicionado: Elton Carvalho cobra melhorias no transporte coletivo

SIGA O SCA NO

Elton: "Nós recebemos muitas reclamações e estamos apurando junto aos setores competentes" - Crédito: Divulgação

O vereador Elton Carvalho (Republicanos) reivindicou melhorias no transporte coletivo da cidade, após denúncias realizadas por munícipes.

Segundo o parlamentar a população tem se queixado principalmente que vários ônibus não estão com o ar condicionado funcionado adequadamente e que, em alguns casos, algumas pessoas tem passado mal, em função das altas temperaturas.

"Nós recebemos muitas reclamações e estamos apurando junto aos setores competentes. É nossa função assegurar o funcionamento adequado, digno e humanizado do transporte coletivo, principalmente nos parâmetros do edital e da licitação no qual foi contratado", disse Elton.

Em visita ao Centro de Controle Operacional da Rigras, o Coordenador de Operações Thyago Genari apresentou o departamento de manutenção e exemplificou como os testes e trocas de ar condicionado funcionam.

O diretor de transportes Acenir Magalhães acompanhou a agenda e colocou a Secretaria de Transporte e Trânsito a disposição.

