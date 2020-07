Após atingir idade para aposentadoria compulsória, Valdemar Zanette é exonerado pela Prefeitura Municipal

Crédito: Divulgação/PMSC

Assinada pelo prefeito Airton Garcia e pelo chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, Carlos Augusto Colussi, foi publicado no dia 19 de junho no Diário Oficial do Município, a portaria 265 que trata da exoneração de Valdemar Zanette, que deixa o cargo comissionado de Procurador- Geral do município.

A exoneração foi necessária, pois segundo decisão da Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª Região, Zanette atingiu 75 anos em julho de 2018, idade que obriga a aposentadoria compulsória do servidor.

No tempo em que esteve à frente do cargo, Zanette prestou relevantes serviços ao município. Um deles foi importante participação no processo de internacionalização do Aeroporto Mário José Pereira Lopes.

A Prefeitura Municipal ainda não anunciou o substituto de Waldemar Zanette.

