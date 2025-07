Analista são-carlense não crê em "3ª Via" e aposta que disputa Lula x Bolsonaro se manterá em 2026

Crédito: Charge gerada por IA

Jornalista da Rede Globo por mais de 30 anos e também advogado, estudioso e pesquisador da política local, nacional e internacional, João Marcos Gomide afirma que a disputa entre o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manterá viva nas eleições do próximo ano. Para Gomide, ainda é cedo para avaliar como o tarifaço de Trump poderá influenciar o pleito presidencial. Por outro lado, ele aposta que Bolsonaro se manterá como candidato mesmo se for preso, até o apagar das luzes e que, caso tenha que abdicar de seu nome, deverá lançar a esposa Michelle ou um de seus filhos. Ele também avalia a postura de Tarcísio de Freitas, que tem pretensões de herdar o legado bolsonarista, e analisa as dificuldades de nomes tão diferentes e controversos como Pablo Marçal e Ciro Gomes em tentarem empunhar a bandeira da Terceira Via numa disputa tão radicalizada.

O jornalista e analista político João Marcos Gomide: “Tarcísio de Freitas se elegeu governador pelo apoio de Jair Bolsonaro e, em segundo lugar, por rejeição à esquerda. O eleitor do Estado de São Paulo nunca elegeu um governador do PT.” Foto Arquivo Pessoal

SÃO CARLOS AGORA – O tarifaço de Trump mais ajuda ou mais atrapalha Lula na sua busca por reeleição?

JOÃO MARCOS GOMIDE – É cedo para dizer se ajuda ou atrapalha pensando a longo prazo, pensando em outubro de 2026. Neste momento, os acontecimentos de hoje dão um respiro ao governo Lula. As recentes pesquisas em 2025 apontaram, mês a mês, o aumento na desaprovação.

Esse cenário pós-tarifa de 50% tenderá a frear a desaprovação. Não sei o quanto será suficiente pensando em 2026.

SCA – O governador Tarcísio fez declarações contra Lula e, acusado pelo agronegócio, recuou e mudou o tom do discurso. Você acha que o tarifaço pode mais ajudar ou atrapalhar Tarcísio? Ele é o preferido dos bolsonaristas? Por que muitos bolsonaristas não gostam dele?

GOMIDE – O governador Tarcísio de Freitas recuou porque se viu obrigado a defender o Estado de São Paulo – maior exportador para o mercado americano. O governador enfrenta agora um tsunami com pesadas críticas, principalmente de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Críticas em duas correntes: primeiro, por não defender os exportadores; segundo, por aparentemente ter abandonado Bolsonaro.

Tarcísio de Freitas se elegeu governador pelo apoio de Jair Bolsonaro e, em segundo lugar, por rejeição à esquerda. O eleitor do Estado de São Paulo nunca elegeu um governador do PT.

SCA – E Bolsonaro? Como sua imagem pode sair deste imbróglio? Você acha que ele vai se manter como possível candidato, mesmo inelegível, até o apagar das luzes? Acredita em sua prisão?

GOMIDE – Diante dos seus apoiadores, Jair Bolsonaro seguirá com apoio firme. Tudo indica que o ex-presidente manterá a candidatura dele até o limite possível, estando livre ou preso.

Em 2018, por exemplo, Lula – que estava preso – só desistiu depois da decisão final do TSE em setembro, a poucas semanas da eleição. Eu vejo que isso poderá acontecer de novo.

SCA – Além de Michelle, Eduardo, Carlos, existem outros líderes da direita prontos para assumir a bandeira bolsonarista e seus votos, como Ratinho Jr., Zema e Caiado. Você acredita que o clã Bolsonaro pode abrir mão de um nome familiar para apoiar algum destes candidatos?

GOMIDE – Jair Bolsonaro vai apoiar um dos seus familiares à Presidência. A eleição passará por Bolsonaro – sendo candidato ou não.

SCA – Ciro Gomes parece estar de malas prontas para o PSDB. Mesmo com o ninho tucano combalido, acredita que um partido com estrutura nacional pode ajudar Ciro a romper a bolha da polarização e ser, novamente, um candidato viável ao centro em 2026?

GOMIDE – O maior problema de uma candidatura da Terceira Via é chegar ao 2º turno. Eleitores de Bolsonaro e Lula, juntos, têm pelo menos 60% dos votos. É difícil Ciro Gomes chegar.

SCA – No meio dessa guerra toda, será que Pablo Marçal poderia assombrar a disputa presidencial, desbancando Bolsonaro e Lula, e surgindo como uma espécie de Collor do século XXI?

GOMIDE – Pablo Marçal não teria apoio nem de Lula nem de Bolsonaro. Imaginar o crescimento da candidatura dele para chegar ao 2º turno não é um cenário provável.

SCA – Até pela idade de ambos, você acredita que 2026 será o último round entre lulistas e bolsonaristas? O que pode surgir dos escombros dessa guerra ideológica?

GOMIDE – Tanto Lula quanto Bolsonaro vão influenciar diretamente o voto em 2026 – independentemente de disputarem na urna. Vão continuar exercendo influência e carregando, cada um, a rejeição de 50%. Foi assim em 2022. Lula ganhou de Bolsonaro no 2º turno por uma diferença de 1,72 ponto percentual – cerca de 2,1 milhões de votos.

