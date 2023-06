Ambulância conquistada pelo vereador Bruno Zancheta é entregue ao SAMU de São Carlos

A Prefeitura Municipal de São Carlos, realizou na tarde de hoje (30), na base do SAMU na Vila Marina, a entrega oficial de quatro novas ambulâncias do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Uma delas foi conquistada pelo Vereador Bruno Zancheta, que em Janeiro de 2022 enviou um ofício ao deputado federal Luiz Carlos Motta (PL), por intermédio do ex-deputado Júlio Cesar, solicitando a destinação de recursos para a aquisição de uma nova ambulância ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Na oportunidade o Deputado Federal atendeu ao pedido do vereador Bruno Zancheta e realizou a destinação de R$ 250 mil reais para a aquisição de uma viatura de grande porte. O Deputado foi representado na solenidade de entrega, pelo Assessor Parlamentar, Alexandre Serafim.

Bruno Zancheta destacou a importância dessa conquista: “Fizemos o pedido para que o Deputado Luiz Carlos Motta pudesse beneficiar nosso município com uma nova ambulância para o SAMU, que realiza uma quantidade expressiva de atendimentos diários, sendo principalmente urgência e emergência e hoje entregar essa viatura ao SAMU é muito satisfatório. Agora, com novas viaturas, o SAMU terá melhores condições para realizar os atendimentos em nosso município”.

“Sempre digo, quando unimos forças as coisas acontecem, e quem ganha com isso é a nossa cidade e principalmente a população. Gostaria de agradecer ao Deputado Luiz Carlos Motta por olhar para São Carlos e por lutarmos juntos para que esse recurso chegasse a São Carlos. Vencemos juntos mais uma batalha, a saúde é prioridade. Destaco todo trabalho da Secretaria de Saúde para que essa entrega fosse possível e viável e valorizar o trabalho de todos os nossos servidores do SAMU”, completou Bruno Zancheta.

Além dessa ambulância, as outras três viaturas conquistadas pelo munícipio foram adquiridas da seguinte forma: uma através de recursos destinados pelo Deputado Federal Marco Bertaiolli (PSD), solicitação realizada pelo Vereador Bira (PSD), uma através de recursos destinados pelo Deputado Federal Carlos Sampaio (PSDB) através do pedido do Secretário de Governo Netto Donato e outra com recursos do Ministério da Saúde.

Leia Também