Alunos da escola Dr. Álvaro Guião visitam a Câmara Municipal

A Câmara Municipal recebeu nesta segunda-feira, 9 e quinta-feira, 12, alunos do 2º ano do ensino médio e do 8º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Doutor Álvaro Guião, que participaram do projeto “Visite a Câmara”.

Essas foram as primeiras de uma série de visitas que serão realizadas por todas as turmas dos 8ºs anos do ensino fundamental e dos 2ºs anos do ensino médio da escola, como parte do projeto “Guião no Parlamento”. O professor Paulo Mancini, idealizador da iniciativa, destacou a origem da palavra “parlamento”, que vem do italiano parlare que significa falar. Ele destacou o Parlamento Municipal como um local de debate de ideias, de forma que as decisões relativas à cidade são feitas por meio de discussão e não por imposição ou disputas com força bruta.

Durante a visita guiada por funcionários, os alunos conheceram as instalações do prédio e obtiveram informações sobre as atribuições dos vereadores, a história do Edifício Euclides da Cunha e sobre como acompanhar o trabalho dos parlamentares.

Na ocasião, o grupo também conheceu a Biblioteca Jurídica “Francisco Xavier Amaral Filho” da Câmara Municipal e seu acervo de jornais antigos na Hemeroteca “Maria Thereza Nonato Petrilli”. A biblioteca é aberta ao público e tem horário de funcionamento das 8h30 às 18 horas. É disponibilizada à população consulta a livros sobre diversas áreas do Direito e sobre a história do país e da cidade, além da coleção de jornais, que conta com mais de duas mil encadernações, compreendendo um período de 1964 a 2020.

O projeto “Visite a Câmara” está inserido na política da atual Mesa Diretora e busca ampliar os mecanismos de interação entre o Legislativo e a comunidade. Criado em 2009, o projeto é voltado para grupos de alunos de todas as idades das redes pública e particular, assim como estudantes universitários, historiadores, aposentados, trabalhadores e para o público em geral.

As visitas devem ser agendadas com antecedência pelo telefone (16) 3362-2088 ou 3362-2042.

