Altomani diz que pretende voltar à disputa eleitoral em 2028

Ex-prefeito Paulo Altomani - Crédito: arquivo SCA

O ex-prefeito de São Carlos, Paulo Altomani, afirmou que pretende voltar a disputar uma eleição em 2028, caso conclua com êxito o último processo que ainda responde na Justiça.

A declaração foi feita em um grupo de mensagens de políticos e munícipes, onde Altomani comentou sobre o período em que governou o município e rebateu críticas relacionadas à cobrança de taxas e à rejeição de suas contas pela Câmara Municipal.

Em sua mensagem, o ex-prefeito afirmou que, durante sua gestão, resistiu à criação da contribuição de iluminação pública, mesmo sob pressão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).

“Resistimos pois o povo não aguenta pagar tantas taxas e impostos sem o devido retorno do poder público. Então é uma balela a argumentação de renúncia de receitas por pressão dos órgãos controladores”, escreveu.

Altomani também mencionou que o Tesouro Nacional, por meio do Banco do Brasil, teria sequestrado R$ 74 milhões de repasses federais destinados a São Carlos, devido a prestações não pagas nas gestões dos ex-prefeitos Newton Lima (PT) e Oswaldo Barba (PT). Segundo ele, o TCE recomendou que esses valores fossem lançados como despesas de sua administração, o que teria contribuído para a rejeição das contas de 2015 e 2016.

“O Tribunal de Contas recomendou à Prefeitura que esses valores de R$ 74 milhões fossem lançados como despesas de nossa gestão, sem contabilização. Só pode ser recomendação de um conselheiro petista, recomendando à Câmara a não aprovação das contas”, afirmou.

O ex-prefeito também disse que 14 vereadores votaram contra suas contas, o que resultou em sua inelegibilidade por oito anos e em sete processos de improbidade, além de um na área criminal.

“Já venci seis no STJ, falta um em segundo recurso pelo Ministério Público. Encerrando este último, recupero meus direitos injustamente cassados e volto ao jogo em 2028, se Deus quiser”, completou.

