Airton Garcia se reúne com ministro Gustavo Canuto e reivindica R$ 27 mi

O prefeito municipal de São Carlos Airton Garcia (PSB) esteve na manhã desta quarta-feira, 15, em Brasília/DF, com o ministro Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional. Na pauta, uma reivindicação de R$ 27 milhões, recursos para sanar os prejuízos causados por duas enchentes nos primeiros dias de janeiro.

Após o encontro, em entrevista, Garcia disse que jogou a “rede e a tarrafa” para todos os lados para “ver o que consegue” no intuito de voltar para São Carlos com algo palpável.

“São Carlos se enquadra nos requisitos exigidos pelo Governo Federal e naquilo que não estiver, tem que se preparar”, disse, salientando que a cidade irá cumprir todas as formalidades para obter os recursos o mais rápido possível.

Ainda durante a tarde, Garcia disse que irá até o Senado Federal com a mesma finalidade. “Tenho políticos que são amigos e podem nos ajudar. Iremos buscar todos os recursos possíveis para a cidade”.

UNIÃO IRÁ AJUDAR

Canuto confirmou que a ida de Garcia até Brasília foi para defender os interesses do município, uma vez que as chuvas acima da média em janeiro fizeram com que a situação fosse considerada grave. “Tive a oportunidade de ver vídeos e entendo o sofrimento. O Governo Federal irá ajudar, mas existe um rito a ser cumprido e respeitado, pois trabalhamos com o dinheiro público. Desta forma, as autoridades de São Carlos têm que cumprir duas formalidades: a primeira o reconhecimento federal, que demora de um a dois dias, onde é vista a situação emergencial. A Prefeitura faz o pedido no sentido de acessar recursos da Defesa Civil. A meta é restabelecer serviços emergenciais como vias públicas interditadas, água e energia elétrica. Depois a reconstrução, que atinge estruturas públicas danificadas”, explicou o ministro.

Segundo ele existe a boa vontade da União, mas é necessário seguir trâmites e trabalhar corretamente. “De nossa parte, fomos orientados pelo governo de Jair Bolsonaro a ter total empenho e fazer com que seja restabelecido a normalidade em São Carlos. Temos conhecimento que eventos climáticos proporcionam desconforto e perigo e o prefeito apresentou projetos pensando no futuro da cidade e da população no sentido que este problema (enchente) seja minimizado e até mesmo sanado. Reitero: a União tem boa vontade em ajudar e o pedido de R$ 27 milhões será analisado caso a caso”, finalizou.

