620 Colonoscopias serão realizadas com recursos do deputado Marcos Pereira a pedido de Elton Carvalho

Crédito: Divulgação

O vereador Elton Carvalho (Republicanos) participou nesta manhã (12) de uma reunião na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, com foco no plano de trabalho do mutirão de mais de 600 procedimentos de colonoscopia.

Estiveram presentes a secretaria municipal de saúde Jora Teresa Porfírio, a chefe de gabinete Luciana Caldeira, o provedor Antônio Valério Morillas Júnior e o diretor técnico Dr. Roberto Muniz Junior.

Elton destacou a importância dos procedimentos que atualmente conta com uma fila de espera com mais de 900 pessoas e com tempo de espera há mais de um ano para realização do procedimento e que, são fundamentais para o fechamento de diagnóstico de diversas patologias, inclusive do câncer de cólon e outras doenças do intestino.

“Eu queria agradecer ao dep. Marcos Pereira pela destinação de 500 mil reais que certamente fará a diferença na vida de mais de 600 pessoas. Também agradeço em nome do provedor Antônio Valério, toda a equipe da Santa Casa pelo empenho e à secretaria de saúde pela dedicação no projeto. É muito importante essa parceria, trabalho integrado e abertura com o governo federal”, destacou o parlamentar.

Leia Também