250 professores de São Carlos terão contrato aditado até o final de 2023

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação (SME) vai prorrogar até o final do ano os contratos de aproximadamente 250 professores da Rede Municipal de Educação. Sem o aditamento, os alunos corriam o risco de iniciar o segundo semestre de 2023 sem professores nas escolas.

Segundo a SME 128 professores já foram convocados para formalizar a assinatura do aditamento de contrato e, portanto, devem apresentar a documentação necessária na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas. Outros 114 professores estão sendo convocados e as assinaturas deverão ser finalizadas na próxima sexta-feira (21/07).

O secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, informou que participou na última terça-feira, 18, de uma reunião com representantes do Departamento Pedagógico da SME, na Secretaria de Gestão de Pessoas, para ressaltar a necessidade do aditamento contratual dos professores para o próximo semestre.

“Nós pedimos que todos os professores que tinham aditamento no semestre anterior fossem prorrogados. Alguns já estão autorizados outros serão convocados essa sexta, conforme acertado com a Secretaria de Gestão de Pessoas. Assim, nós contribuímos para que as aulas do segundo semestre na Rede Municipal de Ensino transcorram adequadamente", afirmou.

A SME ressalta que os professores são contratados em regime temporário para poder contribuir com a recomposição da aprendizagem, como apoio em substituição dos professores que estão afastados por alguma razão.

Dados da SME apontam que foram contratados 102 professores P1 que atuam na Educação Infantil no apoio a substituição, outros 38 professores P2 que atuam no Ensino Fundamental I que também contribuem neste momento para a recomposição da aprendizagem. Foram contratados ainda mais 95 professores de Educação Especial para atendimento das salas de recursos e também atendimento de ordem judicial.

“Além das contratações efetivas, nós também estamos trabalhando com os aditamentos contratuais, que por força do nosso estatuto é oferecido primeiramente para os professores efetivos, para complementação de jornada até a carga máxima de 40h, divididas entre atividades com alunos e trabalho extraclasse”, explicou o secretário de educação, Roselei Françoso.

Ainda de acordo com a SME, além dos professores efetivos, também foram aditados os contratos dos professores temporários para a Educação Especial, professores P3, tanto da educação especial quanto de física e também foi feito o aditamento para os professores P4.

“Quero agradecer ao prefeito Airton Garcia por autorizar essas contratações, permitindo que a rede se estabilize com o número de professores em sala de aula e também no trabalho de recomposição da aprendizagem”, destacou Roselei Françoso.

