Voyage prata é furtado no Jardim Nova São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um Voyage prata, 2012, placas FBN-3214, foi furtado na noite de sexta-feira (29), na Rua Francisco Monareti, no Jardim Nova São Carlos.

O proprietário do veículo, que o adquiriu há poucos dias, participava de uma confraternização, quando ouviu, junto com os outros participantes, um barulho vindo de fora e foram verificar o que era, deparando-se com um bandido levando o Voyage que estava estacionado em frente.

Eles tentaram acompanhar o veículo, mas não conseguiram.

Foi registrado um boletim de ocorrência pelo furto, mas até o momento o carro não foi localizado.

