Vizinho invade casa e estupra adolescente durante a madrugada no Abdelnur

Uma adolescente de 17 anos foi estuprada na madrugada deste domingo (29), em sua própria cama, no Eduardo Abdelnur.

A vítima e sua mãe contaram à polícia que todos na casa dormiam quando um vizinho, L.V.A.C., 20 anos, invadiu a residência, foi até o quarto onde dormiam a adolescente e seu irmão de 2 anos, colocou uma faca no pescoço dela e mandou ficar quieta, caso contrário a mataria junto com seu irmãozinho. Em seguida ele amordaçou a menor com um pano e a estuprou.

Depois ele fez ameaças novamente, revirou a residência, pegou R$ 550,00 em dinheiro e fugiu, deixando a faca no quarto.

Somente quando teve certeza que o estuprador não voltaria a vítima foi até o quarto de sua mãe e contou o que havia acontecido.

Revoltada, a mãe pegou a faca e foi até a residência do acusado, sendo atendida pela mãe dele, que reconheceu a faca como sendo de seu uso doméstico, mas disse que seu filho havia saído de casa por volta das 6 horas da manhã, dizendo que ia visitar um tio que mora na Vila Isabel.

A Polícia Militar foi acionada no local, conversou com a adolescente e as duas mulheres e foi até a residência do tio do acusado, R.C.A., 42 anos, que foi detido, mas o estuprador não foi encontrado.

R.C.A. disse não saber do paradeiro do sobrinho, mas ao pesquisarem sua ficha criminal, constataram que havia contra ele um mandado de prisão por roubo a mão armada, por isso o mesmo foi detido, encaminhado ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

A vítima foi encaminhada à Santa Casa, onde passou por exames que confirmaram o estupro.

Foi expedido um mandado de prisão temporária contra o autor do crime, mas até o momento ele não foi localizado.

