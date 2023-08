SIGA O SCA NO

O veículo Gol, 1996 placas: BTC 6773 foi furtado na manhã de hoje (08) na José Bonifácio.

A proprietária disse que deixou o carro estacionado para ir ao dentista na rua José Bonifácio as 10:30h. Ao retornar, por volta do 12h, o veículo não estava mais no loca..

Quem tiver informações sobre o veículo deve entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190.

