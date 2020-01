Vítima oferece recompensa por bicicleta levada em furto a residência

Uma residência localizada no Bela Vista foi alvo de furto na noite de 29 de dezembro de 2019.

Na ocasião, o ladrão arrombou o cadeado do portão e a porta, entrou e subtraiu um aparelho de gps, uma máquina de cortar cabelo, um rádio portátil, cartão bancário, uma bicicleta e até mesmo frutas.

A ocorrência foi registrada no plantão policial, mas os objetos não foram recuperados até o momento e o autor não foi localizado, por isso a própria vítima entrou em contato com o São Carlos Agora, pedindo que a notícia do furto fosse publicada na tentativa de recuperar pelo menos a bicicleta.

Ela disse que o marido é motoboy e trabalhou duro durante o mês todo, sob sol e chuva, para comprá-la, por isso estão oferecendo uma recompensa a quem encontrar o veículo.

