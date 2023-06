Vítima localiza moto que teria sido furtada

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 26 anos teve sorte nesta segunda-feira, 26 e conseguiu localizar sua moto que teria sido furtada no mesmo dia.

Ele relatou às autoridades policiais que sua Honda CG Fan teria sido furtada no período da manhã e desde então passou a procurar pela moto, sendo que conseguiu localiza-la à noite, estacionada na rua Dr. Pedro Raimundo, no Jardim Botafogo. A chave, inclusive, estaria no contato. Diante disso, levou a CG para sua casa e comunicou a PM sobre o fato.

