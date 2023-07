Violenta colisão deixa dois feridos na Henrique Gregori

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um grave acidente foi registrado no final da noite desta quinta-feira (27), no bairro Boa Vista, em São Carlos. Dois homens ficaram feridos.

Segundo informações de testemunhas, o Astra seguia em alta velocidade pela avenida Henrique Gregori sentido shopping/UPA, quando o motorista perdeu o controle e colidiu violentamente contra a fachada de uma pizzaria. Ele conseguiu sair caminhando do carro. Já o passageiro não teve a mesma sorte e ficou preso nas ferragens.

O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros que precisou cortar o teto do carro para retirar o passageiro de 23 anos que foi encaminhado inconsciente até a Santa Casa pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu.

Já o condutor do carro também foi encaminhado ao hospital, porém com ferimentos leves.

A força do impacto foi tanta que o motor do veículo foi arremessado à distância após a colisão. O velocimetro travou perto de 120 km/h, mas somente a perícia vai dizer se o automóvel estava transitando nesta velocidade.

Dentro do veículo foi encontrada uma garra de whiski.

A ocorrência foi atendida pela GCM e Polícia Militar e as causas do acidente ainda são desconhecidas.

