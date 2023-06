Violenta colisão contra poste deixa dois feridos em estado grave na região do Swiss Park

Piloto e garupa sendo atendidos pelo Samu: vítimas de uma violenta colisão - Crédito: Maycon Maximino

Um violento acidente deixou duas pessoas feridas com gravidade na tarde desta terça-feira, 13, em um local conhecido como “Pico”, na região do condomínio Swiss Park.

As vítimas estavam em uma moto de grande porte e em uma curva, o piloto de 18 anos perdeu o controle e colidiu violentamente em um poste. Ele e o garupa de 19 anos foram arremessados à distância.

O piloto sofreu lesões pelo corpo e fatura no fêmur e foi socorrido pela USA do Samu. Já o garupa, que necessitou ser intubado, apresentou fratura no fêmur e na bacia, além de trauma no peito e no tórax, além de lesões pelo corpo e foi atendido por uma unidade básica do Samu. Ambos foram socorridos à Santa Casa para atendimento médico.

