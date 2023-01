Violência em São Carlos: número de homicídios em 2022 foi o maior da série histórica

SIGA O SCA NO

Homicídio registrado no ano passado em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) divulgou os números da criminalidade de dezembro do ano passado, fechando as estatísticas de 2022.

São Carlos apresentou aumento expressivo no número de homicídios. Foram 31 ocorrências com 37 pessoas assassinadas. O mês que mais se matou na cidade foi agosto, com seis mortos.

Para se ter uma ideia, a série histórica da SSP oferece consultas de dados da criminalidade desde o ano de 2001 e de lá para cá nunca houve registros de tantos casos. O ano com maior número de mortes depois de 2022 foi 2012, quando 29 assassinatos foram registrados, com 34 pessoas mortas de forma violenta.

Comparando o ano passado a 2021, o aumento no número de homicídios foi de 24%.

Segundo o SCA apurou, a maioria dos casos estava relacionada ao envolvimento das vítimas com drogas.

Acompanhe na tabela abaixo os números da criminalidade em 2022:

Natureza Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total HOMICÍDIO DOLOSO (2) 2 1 1 2 3 5 3 4 3 1 2 4 31 Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO (3) 3 1 3 2 3 5 3 6 3 1 2 5 37 HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HOMICÍDIO CULPOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO 2 2 2 1 2 0 0 3 2 2 2 3 21 HOMICÍDIO CULPOSO OUTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TENTATIVA DE HOMICÍDIO 5 3 2 3 1 3 8 1 1 4 4 0 35 LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 LESÃO CORPORAL DOLOSA 38 46 73 36 37 32 33 60 35 58 41 46 535 LESÃO CORPORAL CULPOSA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO 12 19 9 14 14 19 17 19 18 12 16 7 176 LESÃO CORPORAL CULPOSA - OUTRAS 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 8 LATROCÍNIO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 Nº DE VÍTIMAS EM LATROCÍNIO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 TOTAL DE ESTUPRO (4) 4 3 5 4 2 2 3 5 5 7 7 1 48 ESTUPRO 0 0 0 0 1 0 2 0 3 2 0 0 8 ESTUPRO DE VULNERÁVEL 4 3 5 4 1 2 1 5 2 5 7 1 40 TOTAL DE ROUBO - OUTROS (1) 40 33 37 27 23 49 57 44 36 47 35 37 465 ROUBO - OUTROS 38 33 37 27 22 49 55 44 35 46 35 37 458 ROUBO DE VEÍCULO 5 8 14 4 7 5 10 10 11 11 11 16 112 ROUBO A BANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ROUBO DE CARGA 2 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 7 FURTO - OUTROS 230 245 345 301 345 371 268 278 269 264 647 311 3.874 FURTO DE VEÍCULO 58 42 41 46 34 32 32 56 56 51 41 53 542

FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL, POLÍCIA MILITAR E SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

