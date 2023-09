Violência doméstica: SP ampliará monitoramento de agressor para todo o Estado até 2024

Tornozeleira eletrônica - Crédito: divulgação

O projeto pioneiro de monitoramento com tornozeleiras de agressores de mulheres deve ser ampliado para todo o Estado até o final de 2024. O anúncio foi feito pelo secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, durante um evento em São José do Rio Preto, nesta segunda-feira (25).

“O monitoramento de criminosos reincidentes em cumprimento de pena em regime aberto será uma realidade em todo o Estado de São Paulo até o final do ano que vem”, informou Derrite. “Nós temos 8 mil tornozeleiras contratadas para a capital paulista e abrimos um edital de licitação para comprar para todo o estado pela Secretaria da Segurança Pública”, enfatizou o secretário.

O projeto piloto está em execução na capital paulista desde 11 de setembro. Até o momento, 20 infratores receberam tornozeleira eletrônica por decisão da Justiça, depois de serem soltos em audiência de custódia. Um agressor foi detido após descumprir a ordem judicial.

Nesta segunda, o secretário Guilherme Derrite participou do evento de comemoração do aniversário de 59 anos do 17º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), A cerimônia contou com uma homenagem a 57 personalidades civis e militares da região de São José do Rio Preto. A medalha em alusão ao cinquentenário é um reconhecimento aos serviços relevantes prestados à Polícia Militar (PM) e ao Estado de São Paulo.

Na solenidade, ainda foram entregues duas novas viaturas para o Corpo de Bombeiros. As Unidades de Resgate (UR) passam a atender a população nas cidades de São José do Rio Preto e Tanabi. Os recursos para adquirir os veículos são oriundos do Governo do Estado e totalizaram R$ 677 mil.

