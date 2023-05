Vídeo mostra incêndio em alojamento estudantil na USP

Testemunhas registraram com celulares um incêndio que atingiu um dos apartamentos do alojamento estudantil da USP 1, em São Carlos, na tarde desta quarta-feira (3). Nas imagens recebidas pelo São Carlos Agora é possível ver grande quantidade de fumaça saindo do imóvel.

O portal apurou que não havia ninguém dentro do cômodo, porém as chamas destruíram vários objetos e móveis.

Seguranças da universidade iniciaram os primeiros trabalhos de combate ao fogo e acionaram o Corpo de Bombeiros, que esteve no local e terminou de debelar as chamas. Ninguém se feriu.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

