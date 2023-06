Vídeo mostra acusada de esfaquear jovem exibindo faca que teria sido usada no crime

SIGA O SCA NO

Acusada exibindo a faca em vídeo - Crédito: reprodução

No Parque do Kartódromo Travesti é presa acusada de esfaquear jovem após 2ª caminhada LGBTQIAP+

O São Carlos Agora teve acesso a um vídeo que mostra a acusada de esfaquear um jovem de 23 anos na noite de ontem no Parque Kartódromo. As imagens mostram a travesti Bruna dançando ao lado de um casal. Ela exibe a faca que teria sido usada no crime.

O jovem recebeu oito golpes que atingiram o pescoço e o peito. Ele foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu e encaminhado até a Santa Casa, onde foi intubado e permanece internado em estado grave. Outro jovem também foi atingido na mão, mas não precisou ser encaminhado até o hospital.

O crime foi cometido na presença de várias pessoas que ajudaram a conter a travesti até a chegada da Polícia Militar que apreendeu a faca. De acordo com testemunhas, ela aparentava estar bastante alterada.

Bruna foi conduzida até o plantão policial, onde foi autuada em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio e lesão corporal, sendo recolhida ao Centro de Triagem.

Segundo o SCA apurou a autora e a vítima não se conheciam e os motivos do crime são desconhecidos.

Horas antes da tentativa de homicídio, o Parque do Kartódromo recebeu a 2ª caminhada LGBTQIAP+ que contou com vários shows ao-vivo e a participação de várias pessoas.

A associação ApoLGBT, emitiu uma nota de repúdio por intermédio do seu presidente, Emerson Pavani. “Lamentamos e nos entristecemos com todo o caso e não deixaremos que tentem nos calar ou diminuir nossa luta. O acontecimento foi em um dia histórico e de muita importância para nossa comunidade, dia de luta e de lembrar que estamos buscando pelo direito da nossa existência, o direito de viver. Estamos buscando o direito de ocupar espaços públicos e precisamos de respeito também entre nós. Esse é o momento de usarmos para demonstrar nosso amor e exercer nosso direito à cidadania”, diz trecho da publicação realizada nas redes sociais.

A nota diz ainda que a ApoLGBT irá acompanhar todo o processo. “A ApoLGBT acompanhará todo processo de recuperação e prestará apoio a vítima e a família. Continuaremos na luta e não permitiremos que retrocedam nossos direitos”.

