Vídeo monitoramento flagra ação suspeita e GMs apreendem droga no Jockey Club

Crédito: Divulgação

Guardas municipais foram solicitados por volta das 11h desta quarta-feira, 9, na rua Rio São Francisco, no Jardim Jockey Club já que o vídeo monitoramento da corporação flagrou ação suspeita de cinco homens no citado endereço.

No local, os GMs fez a abordagem e nada de ilícito foi encontrado com o quinteto. Porém a cachorra K9 Índia fez uma varredura pelo local e localizou enterrado em um pasto nas proximidades, uma sacola com 62 pinos com cocaína, 39 porções de maconha e 25 pedras de crack, além de 50 embalagens plásticas para embalar entorpecentes. Os entorpecentes foram apreendidos pela Dise.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também