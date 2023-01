SIGA O SCA NO

Uma câmera de segurança flagrou o acidente que envolveu duas motos na tarde desta quarta-feira (11), no Centro de São Carlos. Uma pessoa ficou ferida.

As imagens mostram um dos motociclistas pela avenida São Carlos, pela faixa da esquerda, e no cruzamento com a rua General Osório tenta converter à direita, momento em que é atingido pela outra motocicleta.

Após o impacto, ambos os condutores caem. O que pilotava a moto vermelha precisou ser socorrido pela Santa Casa.

