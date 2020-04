Viatura da GM é apedrejada e adolescentes são detidos por tráfico no CDHU

Crédito: Maycon Maximino

Dois adolescentes foram detidos por tráfico de drogas nesta tarde de quarta-feira (29), no CDHU.

Uma guarnição da Guarda Municipal fazia um patrulhamento pela região e ao passar próximo a praça, alguns jovens começaram a apedrejar a viatura.

Diante do ocorrido a equipe solicitou apoio e voltou ao local para abordar o grupo, no entanto vários deles fugiram e apenas dois adolescentes de 16 e 17 anos foram abordados e em averiguação, com eles foram encontrados 35 pinos de cocaína, 22 porções de maconha, R$ 474,00 em dinheiro e uma agenda com anotações do tráfico.

A dupla foi detida, encaminhada à DISE (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes) e posteriormente liberada aos responsáveis.

