Vela em cima de geladeira causa incêndio em apartamento no centro

SIGA O SCA NO

Prédio foi evacuado para a segurança dos moradores - Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio em um apartamento provocou um grande susto em várias pessoas na manhã desta terça-feira, 24, no centro de São Carlos. O imóvel está localizado no cruzamento das ruas Sete de Setembro com a Rui Barbosa.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e apurou junto a uma mulher que o filho teria acendido uma vela em cima de uma geladeira e ao lado teria um pacote com medicamentos. Ocorreu a combustão e o refrigerador pegou fogo.

Integrantes da corporação chegaram rápido e o prédio chegou a ser evacuado até que as chamas fossem controladas. Nenhuma pessoa ficou ferida e foi verificado danos materiais.

Leia Também