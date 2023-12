Veja o que diz o BO da tentativa de assalto que terminou com a morte de ladrão no Jardim Bethania

Crédito: Maycon Maximino

O São Carlos Agora teve acesso ao boletim de ocorrência da tentativa de roubo que terminou com um dos suspeitos morto por um oficial do Exército na tarde de ontem, na rua Dona Maria Jacinta, Jardim Bethania, em São Carlos.

De acordo com declarações do militar de 44 anos, por volta das 14h15, ele estava no apartamento de familiares, quando escutou uma gritaria e foi averiguar o que estava ocorrendo. Quando chegou na entrada do prédio, encontrou dois moradores em luta corporal com um individuo que aparentava estar drogado. Neste momento sacou uma pistola calibre 9mm e deu voz de prisão ao acusado, que não respeitou e continuou lutando com as vítimas. Neste momento o oficial efetuou nove disparos para o alto que atingiram a fachada do imóvel.

O militar tentou mais uma vez verbalizar com o autor, mas ele disse que não seria preso e seria necessário matá-lo para parar. Em seguida o suspeito correu em direção ao portão na intenção de pular e colocou a mão no bolso fazendo menção de retirar algo para atacar o major do Exército, que para se defender efetuou um disparo que atingiu a perna do ladrão. O acusado caiu próximo ao portão. O tiro atingiu a sua perna, na região da artéria femoral, causando sua morte pouco tempo depois.

Um morador do prédio contou que mais cedo teve o apartamento invadido por ladrões e verificou através de câmeras de segurança que um deles era o mesmo que havia acabado de ser morto.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, durante exames necroscópicos no Instituto Médico Legal (IML), o médico legista encontrou no bolso da calça um RG em nome de Alexsandro Marcelos Ramos.

Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) acompanharam a ocorrência que foi registrada na Central de Polícia Judiciária (CPJ). A arma do oficial do Exército foi apreendida e ele liberado após o registro da ocorrência.

