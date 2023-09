Um dos Gols, sem as rodas, estava abandonado no Zavaglia - Crédito: Maycon Maximino

Dois Gols, ambos produtos de furtos, foram recuperados pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira, 22. Os dois veículos, após formalidades de praxe, foram restituídos aos proprietários.

Um deles estava em estado de abandono na rua Alderico Vieira Perdigão, no Jardim Cruzeiro do Sul, sem as rodas, bancos e volante. Já o segundo, sem as rodas, na Estrada da Servidão, no Jardim Zavaglia.

