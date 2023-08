Veículo com queixa de estelionato se envolve em acidente em São Carlos

O Gol envolvido no acidente e que seria objeto de estelionato - Crédito: Divulgação

Um Gol, envolvido em um caso de estelionato por Araraquara, se envolveu em um acidente por volta das 18h40 desta terça-feira, 31, na Avenida Comendador Alfredo Maffei, em São Carlos. Duas pessoas foram detidas e encaminhadas à CPJ para os esclarecimentos.

Inicialmente uma mulher de 36 anos, que seria a vendedora, foi ouvida. Segundo ela, teria anunciado o veículo no Facebook e tentou vender para uma outra pessoa, possivelmente o motorista do veículo, de 23 anos, envolvido no acidente. Contudo, segundo ele, teria entrado em contato com a mulher e de boa fé, já teria pago pelo carro e restaria ir somente ir ao Cartório para efetuar a transferência da documentação.

Após o registro da ocorrência o carro foi apreendido e as partes envolvidas liberadas.

