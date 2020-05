Vândalo está quebrando vidros do Fórum Criminal de São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

O prédio do Fórum Criminal de São Carlos, localizado no cruzamento das ruas Conde do Pinhal e Dona Alexandrina, no coração de São Carlos, foi atacado por um vândalo duas vezes nos últimos dois dias.

No domingo (10) o homem atirou uma pedra que danificou a porta lateral na rua Dona Alexandrina. O morador de um prédio ao lado filmou a ação.

Na madrugada desta terça-feira (12), provavelmente o mesmo homem retornou e atirou uma pedra, causando danos na janela de vidro.

A Polícia Científica compareceu no local e realizou a perícia.

O autor dos danos ainda não foi localizado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também