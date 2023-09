Van bate em carro, em cruzamento no Centro

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma van foi registrada nesta noite de sábado (09), na região central de São Carlos.

De acordo com informações, a van transitava pela Rua Rui Barbosa e no cruzamento com a Avenida Comendador Alfredo Maffei, o motorista que é de outra cidade, não avistou a placa de pare e colidiu contra um Ford Fiesta que passava pelo local.

Com o impacto, o Fiesta rodou e parou próximo ao córrego.

Ninguém ficou ferido no acidente.

Leia Também