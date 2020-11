Usuário de drogas é detido após furtar fios e canos de imóvel desocupado

Um homem foi detido na noite de sexta-feira (20), após ser flagrado em posse de objetos furtados, na região central.

Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de furto pela Rua Dona Alexandrina e com o apoio de outras viaturas realizaram um patrulhamento e conseguiram abordar o suspeito com as características descritas, na Rua São Joaquim.

Ele estava em posse de um saco contendo fios e canos de cobre, e ao ser questionado, confessou que costuma pernoitar no imóvel que está desocupado e que naquele dia furtou aqueles objetos para trocar por drogas, pois é usuário.

O proprietário do imóvel não foi localizado e o acusado foi detido e conduzido ao plantão policial, sendo liberado posteriormente.

