Crédito: Reprodução/USP

A USP São Carlos, campus 1, foi alvo de furto na madrugada desta quinta-feira, 4. Um servidor de 57 anos formulou boletim de ocorrência na CPJ e disse que chegou para o trabalho no laboratório de Tratamento Avançado de Reuso de Águas (Latar) e notou uma faca no chão. Posteriormente percebeu que duas portas que dão acesso a hidrantes estariam abertas e ambas constatou que as mangueiras estariam cortadas e deu a falta de duas válvulas de metal.

O caso será investigado.

