SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um veículo que havia sido furtado nesta sexta-feira (21), foi recuperado apenas um dia depois, na manhã de sábado (22), na Estrada do Pinhal, zona rural de São Carlos.

O Fiat Uno verde foi encontrado abandonado no local e a Polícia Militar foi acionada, confirmou a denúncia e comunicou o proprietário do veículo, que compareceu ao plantão policial, comunicando a localização do veículo.

Ninguém foi detido.

Leia Também