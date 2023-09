Uno furtado é encontrado pela GCM em mata no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Equipes da Guarda Municipal de São Carlos localizaram um veículo furtado na manhã desta terça-feira (05) em uma mata na cidade Aracy.

O veículo, um Uno branco, com placas de São Carlos, foi encontrado por uma equipe da GCM que realizava patrulhamento preventivo na região. Ao vistoriar o veículo, os guardas municipais constataram que o carro estava em estado de abandono e que apresentava sinais de arrombamento.

Após consulta com o proprietário do veículo, os guardas municipais foram informados que o carro havia sido furtado na noite de sábado (02), na região do Jardim Beatriz.

O veículo foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São Carlos.

Leia Também