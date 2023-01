Uno furtado é recuperado pela GM

Uno foi abandonado após motorista colidir em um poste - Crédito: Divulgação

Um Uno, produto de furto ocorrido no dia 1º na região da Fepasa, foi recuperado por guardas municipais por volta das 22h desta segunda-feira, 2, na Avenida Integração, no Jardim Monte Carlo.

A corporação chegou até o carro após denúncia anônima. No local, os GMs constataram que o motorista teria colidido em um poste ao efetuar uma curva. O Uno estava sem a bateria, estepe e com o vidro do lado do motorista aberto.

A ocorrência foi na CPJ e após as deliberações de praxe, o Uno foi restituído à proprietária.

Leia Também