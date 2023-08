Unidade do SIM no Cidade Aracy é alvo de furto

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O prédio do Serviços Integrados do Município (SIM) da Prefeitura Municipal de São Carlos, localizado na Avenida Regit Arab, no Cidade Aracy, foi alvo de furto na madrugada de segunda-feira, 28.

O representante do departamento municipal, de 42 anos, compareceu durante o dia na CPJ e relatou às autoridades municipais que desconhecidos teriam levado fiação e o relógio medidor de energia elétrica. Com isso, a unidade que presta serviços públicos ficou sem energia elétrica.

