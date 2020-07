Um comprava e outro vendia; dupla de 17 anos é flagrada no “comércio de entorpecentes”

Crédito: Maycon Maximino

Dois adolescentes, ambos com 17 anos, foram flagrados no “comércio da droga” na manhã desta quinta-feira, 16, na Avenida João Dagnone, no Jardim Santa Felícia. Um comprava e o outro vendia.

Policiais militares receberam denúncia sobre o tráfico de drogas e foram ao local indicado e constataram o delito. Após abordagem e revista, foi apreendido uma quantia em dinheiro, celular e a droga. Encaminhados à Dise, ficaram à disposição da autoridade policial.

