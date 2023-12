Troca de tiros termina com um morto e dois menores de idade baleados em Descalvado

Crédito: Descalvado Agora

Um homem foi morto com um tiro de calibre 12 no rosto e outras duas pessoas foram baleadas na noite desta quinta-feira (21), no Parque Universitário, em Descalvado.

Segundo informações preliminares, uma família vinha sofrendo ameaças por parte de um homem que seria do estado de Minas Gerais e hoje, ele teria invadido a residência, quando houve uma troca de tiros.

O acusado de fazer as ameaças foi morto com um tiro de calibre 12 no rosto. Uma criança de 12 anos levou um tiro na perna e uma adolescente de 16 anos foi atingida no braço.

Após o entrevero a família deixou o local, mas o veículo onde estavam foi abordado pela Polícia Militar. Dentro do carro havia uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre 9 milímetros e uma terceira arma. Os baleados foram encaminhados ao pronto socorro da cidade. Ocorrência em andamento. Mais informações a qualquer momento.

