Trio rende casal durante assalto no Planalto Paraíso

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 45 anos e uma mulher de 27 anos, que realizavam entregas de encomendas pelo Mercado Livre, foram vítimas de um assalto por volta das 13h30 deste sábado, na rua José Missali, no Planalto Paraíso.

Às autoridades policiais, as vítimas relataram os momentos de pânico. De acordo com o apurado, a mulher foi a primeira a ser rendida. Estava fora do Furgão, quando os bandidos, armados com faca e facão se aproximaram dela e renderam.

Posteriormente, um dos comparsas rendeu o homem que foi obrigado a dirigir até uma mata nas proximidades e parou o caro na rua Francisco Xavier Amaral Filho. A mulher foi abandonada na rua, no local do crime. Com a ajuda de populares, acionou a Polícia Militar que iniciou rapidamente diligências pela região.

Neste interim, o homem estaria rendido com os três bandidos que chegaram a colocar toda a carga para fora da Fiorino e liberaram a vítima que retornou ao local onde estava a colega de trabalho.

Os bandidos ficaram com um celular corporativo da empresa e saquearam parcialmente a carga, levando um desodorante e um tubo de cola.

Os policiais militares chegaram até onde estaria a carga, que foi restituída às vítimas. Porém ninguém foi detido e o caso registrado na CPJ.

