Trio invade casa e assalta casal no Parque Estância Suíça

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um assalto marcou a noite desta terça-feira, 11, em São Carlos, quando um casal foi rendido por três bandidos, um deles armados com uma pistola. As vítimas relataram às autoridades policiais os momentos de pânico na rua Guatemala, no Parque Estância Suíça.

A mulher de 32 anos disse que o marido, 33 anos, foi até a frente da moradia guardar sua GM/Tracker na garagem e acionou o portão eletrônico. Já dentro do imóvel, foi rendido pelos desconhecidos. A mulher saiu para ver o que acontecia e também foi rendida.

Ela relatou que um dos bandidos chegou a tapar a sua boca com a mão, porém desferiu uma mordida. Um dos bandidos estaria com uma pistola.

Em seguida, o trio entrou no carro e saiu em marcha-à-ré, derrubando o portão. Na Tracker havia dinheiro, um notebook, uma cadeira e documentos pessoais. Posteriormente a Polícia Militar foi acionada e em diligências localizaram o carro abandonado na rua Oswaldo Schiabel, no Jardim Ipanema.

O veículo foi restituído ao casal que deu a falta do notebook e de R$ 150. O crime foi registrado na CPJ.

