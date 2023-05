Trio é preso após sequestrar vigia na região do Passeio São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um assalto marcou a madrugada desta quinta-feira, 11, na região do Passeio São Carlos, quando um vigia de 19 anos acabou sendo sequestrado e abandonado horas depois. Os três assaltantes foram presos por guardas municipais.

O São Carlos Agora teve acesso às informações e apurou que o crime aconteceu na Avenida Francisco Pereira Lopes, na região do Passeio São Carlos, na Vila Pureza, entre 2h e 3h quando a vítima estava em seu Citroën C3 preto e um desconhecido de 25 anos bateu no vidro e pediu dinheiro, que foi negado. Em seguida o bandido deixou o local e minutos depois retornou armado com uma faca e quebrou o vidro do veículo, entrando em luta corporal com o vigia que foi rendido, quando o criminoso pediu ajuda para dois comparsas, de 30 e 48 anos respectivamente. Um dos bandidos, inclusive, seria deficiente visual.

Após ser dominado, o vigia foi amarrado, amordaçado e jogado no porta-malas.

Os três bandidos saíram com o veículo e passaram por vários bairros, abandonando o vigia próximo ao campus II da USP São Carlos, descalço e sem celular. Posteriormente foi até a instituição de ensino e pediu socorro a um vigia, acionando a Polícia Militar e Guarda Municipal.

Enquanto isso, na Avenida Eliza Gonzalez Rabello, no Jardim Nova Santa Paula, o Citroën foi abandonado com o vidro quebrado, o que levantou suspeitas de um vigia que trabalha na região. A Guarda Municipal foi acionada no exato momento em que era repassado o assalto cometido. Paralelamente, foi fornecido ainda as características dos criminosos.

Teve início diligências e na Avenida Miguel Petroni, no Jardim Bandeirantes, os GMs flagraram os três suspeitos que carregavam o som do carro e roupas de origem suspeita. Após abordagem e questionamentos, os três confessaram o crime, foram encaminhados à CPJ, autuados em flagrante e recolhidos ao centro de triagem. O celular da vítima não foi recuperado.

