Trio é preso pela GCM após arrombar e furtar loja no calçadão

Movimentação policial no calçadão - Crédito: divulgação/GCM

Guardas municipais de São Carlos detiveram por volta das 2h40 desta segunda-feira, 21, três homens acusados de furtar um estabelecimento comercial no Calçadão da rua General Osório, no centro.

O videomonitoramento da GM flagrou três suspeitos com cobertores pelo corpo e rosto cometendo o crime. Dois teriam arrombado a porta e um terceiro aguardou do lado de fora.

Guardas municipais abordaram um suspeito de 44 anos do lado de fora da loja com alguns objetos. No momento, reagiu e partiu para cima dos guardas e foi necessário o uso de força física para contê-lo.

Já os outros dois acusados, de 21 e 40 anos respectivamente, foram capturados tentando fugir pela rua Episcopal, após sairem pelo telhado. Com eles foram localizados R$ 291, um celular J5, 17 caixinhas de som, 11 copos, dois teclados de computador e cinco fones de ouvidos.

Os proprietários e perícia foram acionados e os acusados encaminhados à CPJ. Antes, os GMS agredidos, bem como o agressor de 44 anos passaram por atendimento médico.

