Trio é detido com drogas em veículo, na Washington Luiz, em Ibaté

Dois jovens e um adolescente foram detidos com drogas em um veículo, na madrugada deste domingo (08), em Ibaté.

Policiais militares rodoviários realizavam uma operação na saída 249, da Rodovia Washington Luiz (SP-310), quando avistaram um Corsa transitando com os faróis apagados. Eles deram ordem de parada, mas o condutor não acatou e empreendeu fuga, sendo abordado já dentro da cidade de Ibaté, na Rua Cleno Martianos Matos.

Os policiais verificaram que o condutor não possuia carteira de habilitação, mas nada ilícito foi encontrado com ele. Já com o adolescente que estava no banco da frente, foram encontradas duas porções de maconha e R$750,00, e com o jovem que estava no banco traseiro foram encontradas oito porções de maconha, um dichavador com mais uma porção da droga e R$ 511,00.

O trio foi detido e encaminhado ao plantão policial, onde o menor disse que toda a droga lhe pertencia, que é usuário há 10 anos e que o dinheiro é proveniente da pensão alimentícia que recebe do pai.

O outro jovem também confessou ser usuário de drogas e que o dinheiro é fruto de seu trabalho como gesseiro.

O motorista disse que o veículo lhe pertence e que ele também trabalha como cortador de lenha, porém o carro estava com o licenciamento vencido e foi apreendido.

O trio foi liberado.

